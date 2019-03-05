Поймали по горячим следам: на границе задержана обвиняемая в краже женщина

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Сотрудники пограничной полиции задержали гражданку Молдовы, которая была объявлена в розыск Инспекторатом полиции Комрата. Молодая женщина обвиняется в краже денег и документов у водителя такси.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, сотрудники КПП «Крива» получили оперативную информацию о розыске 27-летней гражданки Молдовы. Менее чем через 40 минут с момента получения данной информации пограничники поймали подозреваемую. Женщина проходила контроль и намеревалась покинуть территорию страны.

Согласно полученной оперативной информации, молодая женщина из Комрата подозревается в краже кошелька, в котором находились денежные средства и документы. Имущество принадлежит водителю такси. На допросе женщина заявила, что хочет покинуть Молдову, чтобы трудоустроиться в другой стране.

Обвиняемая была отправлена в Инспекторат полиции Комрата для проведения необходимого расследования.