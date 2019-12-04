Пойдут ли правые с майданом на народ?

0

О том, какова вероятность революции в Молдове

Правые уже привыкли угрожать майданом при любом удобном случае. И хотя до развала СССР сама идея революции продвигалась левыми силами, сегодня – это центральный инструмент правых, глобалистских и либеральных сил во всём мире.

О сущности майданов

Безусловно, майдан – это всего лишь один из многочисленных случаев так называемых цветных революций. При этом разница между цветной революцией и революцией огромна.

Революция – это радикальное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, сопряжённый с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Революции чаще всего вспыхивают из-за глубоких внутренних противоречий в обществе, нефункциональности системы, которыми нередко пользуются и внешние силы – чего уж отрицать.

Она обычно сопровождается вовлечением масс, полным сломом всей системы общественных отношений, гражданскими столкновениями и даже войной. Соответственно, мы говорим о буржуазной, социалистической, народно-освободительной революции.

Цветная революция – это смена правящих режимов, осуществляемая с преимущественным использованием методов ненасильственной политической борьбы (обычно массовых уличных акций протеста).

То есть меняется фасад режима, а не система. Меняется декор элит и внешний вектор, а не способ производства, социально-экономическая формация и так далее. Даже суть власти остаётся прежней.

Цветная революция – современный неоколониализм?

Такая псевдореволюция имеет главной темой «коррупцию» и «фальсификацию» на выборах. Для этого общество накачивают потоком новостей, репортажей, статей о коррумпированности элит, о бедности граждан из-за коррупции. Это делают всё те же НПО и СМИ, сидящие на западных грантах.

Про то, что сама система компрадорского и дикого капитализма (сформированная под диктовку и стандарты международных институтов) создаёт неминуемо варварское расслоение и деление на миллионеров и нищих, молчат. Систему капитализма воспевают. Страны буржуазной или, как их называют, либеральной демократии именуют цивилизованными, процветающими, правовыми государствами. Дескать, внедрите их стандарты и следуйте их рекомендациям – и будете жить, как они.

Но вот парадокс: после революции страна богаче не становится. Скорее, наоборот. Приходящие к власти компрадоры (Плахотнюк, Порошенко, Илиеску и т. д.) сдают все национальные ресурсы, как правило, западным корпорациям, фондам, банкам. Всем заправляют иностранцы. Кредиты, как и гранты Запада, идут в большей части на зарплаты этих господ и НПО. Отношения с соседями резко ухудшаются. Нагнетаются русофобия, антикитайские настроения. Местные НПО и СМИ, проплаченные извне, воспевают беспредел новых властей, разрушение традиций, государства, образования, медицины, традиционной семьи и т. д.

Но если народ возненавидел данных лидеров, против него осуществляют ещё одну революцию, меняя старых компрадоров на новых. Потом

– ещё. И так до бесконечности. Каждый компрадор всё больше превращает страну в колонию со всеми вытекающими последствиями: закрытие заводов, больниц, школ, детсадов, а потом и целых сёл. Виноватыми объявляют либо внешнего врага (РФ, Китай), либо… коррумпированные элиты. Когда элиты пытаются национализировать недра, вернуть стране аэропорт, банки, заводы, их тут же сбрасывают или ликвидируют – как в Венесуэле, Боливии, Сирии, Ливии и т. д. Вот так страны захватываются без войн, крови и лишних издержек. И за захватчиками могут стоять как государства, так и частные корпорации – экономические убийцы, чья задача – разворовать страну до нитки! Сами аборигены приносят страну и головы своих же лидеров на блюдечке современным конкистадорам.

Ничего не напоминает?

На самом деле шансы на протесты есть, а на революцию – нет. Народ устал и от революций, и от карманных революционеров. Скорей всего серьёзную попытку дестабилизации правые предпримут после президентских выборов. Ну типа фальсификации, нечестные выборы и так далее.

Технологии везде одни

По мнению американского журналиста и публициста Уэйна Мадсена, список цветных революций, которые затрагивали интересы США и их союзников, насчитывает 64 случая по всему миру: «революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине, ливанская «революция кедров», «оливковая революция» в Палестине, «тюльпановая революция» в Киргизии, государственные перевороты в Югославии, Кувейте, Ливии, Бирме, Тибете, Иране и т. д. Механизмом для реализации интервенций эксперт считает инициативу ООН «Обязанность защищать» (R2P), архитектура которой выстроена американскими неолиберальными элитами. Когда говорят, что цветная революция – ненасильственная смена власти, это далеко не так. Жертвы были почти везде – в Молдове, Киргизии, на Украине и в других странах. Более того, появилась и новая технология раскачки революции – сакральная жертва. Как правило, «неизвестные снайперы» расстреливали демонстрантов (иногда могли отравить оппозиционера). Убитые граждане превращались в сакральных жертв, что приводило к усилению протестов, обвинению режима в кровавой сущности, и далее следовало его обязательное падение.

Как правило, цветные революции организуются извне, обычно Западом. В стране, где начинается цветная революция, уже существуют солидные западные сети – НПО, СМИ, Фейсбук, партии, депутаты с двойным гражданством и т. д. Вся оппозиция объединяется в один блок. Есть и своя символика – кулак, тюльпан, определённый цвет и др. Есть мощная молодёжная организация – Пора, Так и т. д. Есть протесты детей, которых выставляют впереди колонн – «Они же дети!». Цветы для полиции, которая через месяц-другой переходит на сторону протестующих. А всё потому, что во главе МВД, ГП и Минобороны уже сидят граждане, которые прошли курсы квалификации в США, ЕС и в других странах и которые уже были «реформированы» извне – читай, взяты под внешний контроль. Есть поддержка НПО, СМИ и западных фондов – обычно речь об НПО, входящих в так называемую сеть Сороса. И в финале – резолюции Европарламента, ОБСЕ, США, критикующие власть и одобряющие действия оппозиция. Ну и, конечно, всевозможные санкции – экономические, персональные и т. д.

На власти сильно давят извне, принуждая отказаться от главного атрибута любого суверенного государства – права на защиту (то есть отказаться от разгона демонстрантов). В США можно убивать в Фергюсоне, во Франции – убивать десятки «жёлтых жилетов», а вот в странах СНГ нельзя даже задерживать!

Как отмечает российский политолог Владимир Жарихин, «…руководителю страны говорят: вот номер твоего счёта в западном банке, и если ты будешь применять силу, он обнулится. Вот и всё – элементарная технология экономического шантажа. Сначала сознательно создают такую суперлиберальную экономическую систему, в которой легко воровать, затем верхушка страны коррумпируется, выводит деньги на Запад – и вот тут она поймана. С ней можно делать всё что угодно. Вот и вся технология».

О чём мечтает блок ACUM?

Сегодня много разговоров о возможном майдане и революции в Молдове. Политический комментатор Сергей Ткач считает, что в начале июня 2019 го-

да в Молдове начался процесс, который можно представить в виде перманентной цветной революции. Вначале из власти был выдавлен компрадор Владимир Плахотнюк, потом ставленник Запада Майя Санду. Исходя из этой логики, вполне возможен сценарий реванша правых сил и отстранения от власти Игоря Додона и ПСРМ.

Обычно называют следующие факторы, которые могут спровоцировать майдан:

Ни в одной стране, где есть Соглашение об ассоциации, будь то Грузия или Украина, нет пророссийских политиков. И возможно ли это в западной полуколонии? Любой кредит из РФ или Китая сильно раздражает США и ЕС. З. Гречаный подписала ещё в 2009 году меморандум с Китаем на $1 млрд. Также и Россия предлагала $500 млн! А через пару месяцев у нас случилось 7 апреля. Сегодня правительство Кику делает то же самое, что З. Гречаный… Любое усиление противоречий РФ – США сразу приводит к революциям в странах СНГ и установлению компрадорских, марионеточных режимов. Противоречия усиливаются по Северному потоку – 2, Сирии, Боливии, Венесуэле, продаже системы С-400 Турции и т. д. Экономический кризис. Денег нет. Огромные долги. Взрыв неминуем.

Также говорят о совокупности мотивов, которые подталкивают многих игроков на жёсткий сценарий:

1) Блок ACUM потерял власть. Запад этого не простит. Россия не сможет помочь.

2) Люди взбешены отставкой правительства Майи Санду.

3) Блок ACUM желает любой ценой вернуться к власти. ПКРМ и «Наша Партия» Усатого хотят попасть в парламент. ДПМ хочет вернуться к власти, очиститься от мафиозного имиджа. Для всех них майдан – лучший и кратчайший способ.

Ограничатся протестами

Однако всё далеко не так. Проблема любой цветной революции в том, что у неё должен быть чёткий заказчик и сильный исполнитель.

1) Сегодня в самом западном блоке нет былого ЕДИНСТВА. США требуют от партнёров повышения выплат в пользу НАТО, не подписывают трансатлантический договор о свободной торговле, Парижский договор по климату, выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (02.08.18 г.), что привело к расколу всего западного блока.

Образовалась трещина между США и ЕС, да и в самом ЕС между Новой и Старой Европой. ФРГ строит Северный поток – 2 вместе с РФ, против которого воюют США, Прибалтика, Польша. Венгрия строит атомные энергоблоки с РФ, Сербия подписывает договор о ЗСТ с ЕАЭС, а Польша и Венгрия отказываются от квот по мигрантам. Великобритания завязла в Брексите и никак не может найти консенсуса с ЕС. Франция раскритиковала НАТО, заговорив об интеллектуальной смерти блока. Турция, член НАТО, закупает систему С-400 у РФ, что в принципе означает развал единой системы ПВО блока. С другой стороны, сами США сотрудничают с РФ по многим направлениям: двигатели для ракет, борьба с терроризмом, разведка газа…

2) Запад, и главным образом США, быстро теряют лидирующие позиции в мире. По данным Всемирного банка за 2018 год, США пока лидер по номинальному ВВП – $20 453 млрд. Однако на 2-м месте Китай – $12 238 млрд, на 6-м Индия – $2601 млрд, на 8-м Бразилия – $2056 млрд, на 10-м Россия – $1659 млрд. Экономика, технологии, капиталы, демография, власть смещаются, причём быстро, на Восток… Россия, Китай, Турция, Иран переходят на торговлю в национальной валюте, избавляются от ценных бумаг США. Кстати, революции провалились в 2015 году в Турции, в 2015 и в 2019 – в Гонконге. Теперь вы понимаете, почему цветные революции провалились в Сирии, Турции, Гонконге, Венесуэле?

3) США и ЕС не выгодна дестабилизация в регионе. Они завязли в проблемах с Украиной. Также в США грядут президентские выборы. Не до этого.

4) Насчёт кредитов. Сами страны ЕС стали брать кредиты у Китая. И попытки помешать Молдове делать то же самое только ухудшат отношения с Пекином, не говоря уже о Москве.

5) У Запада много рычагов контроля и влияния над РМ. Проведут революцию – могут потерять всё.

6) Быстро растёт и влияние России в Молдове. РФ не простила Воронину отказ подписать план Козака. Поэтому в апреле 2009 г. были декларации, но защищать его особо никто не стал. Активы Воронина (в западных банках?) погубили его. К И. Додону доверие огромное. И поддержка, как видим, тоже серьёзная. К тому же Додон куда решительней, чем Воронин.

7) Рост ВВП в 3–4%. Деньги в бюджете есть, намечены рост зарплат, пенсий, соцвыплат. Инвесторы из Китая и РФ готовы к серьёзным проектам.

8) Ни один соцопрос не показывает роста протестных настроений. Скорее, наоборот. Люди устали от бесконечных выборов, протестов. 60% граждан не пришли на местные выборы! Людям хочется конкретики и стабильности.

9) ACUM не станет протестовать с ДПМ и Партией ШОР – это вызовет отторжение у правых. С партией Усатого Санду не объединится из чувства брезгливости. С ПКРМ – тем более, это – труп.

На самом деле шансы на протесты есть, а на революцию – нет. Народ устал и от революций, и от карманных революционеров. Скорей всего серьёзную попытку дестабилизации правые предпримут после президентских выборов. Ну типа «фальсификации, нечестные выборы» и так далее. Мы это уже проходили…

Богдан Цырдя, политолог