Появились результаты экспертизы водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Кишинёва

Появились результаты экспертизы водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Кишинёва

Орган уголовного преследования получил результаты анализа крови водителя Audi, спровоцировавшего в минувшее воскресенье аварию в центре столицы, в которой скончались два человека. Результат оказался отрицательным, то есть в момент ДТП мужчина был трезвым. 

Кроме того, по данным полиции, водитель и пассажиры машины Dacia Logan, которые также пострадали в результате аварии, находятся вне опасности. В пресс-релизе ГИП также отмечается, что водитель Audi отказывается сотрудничать со следствием, и он был помещён на 30-дневный арест. 

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Уголовный розыск проводится под руководством прокуратуры Кишинева.

Напомним, что страшная авария произошла в ночь на воскресенье, 17 мая. Автомобиль Audi, в котором находился 27-летний водитель и пассажирка, ехал по проспекту Штефан чел Маре и врезался в ехавшую по улице Измаил машину Toyota (такси), за рулём которой находился 39-летний мужчина. В такси находился один пассажир. В результате столкновения Audi отрикошетило в машину Dacia Logan, управляемую 40-летним мужчиной. После этого последний врезался в припаркованный Volkswagen. 

В результате автокатастрофы водитель и 46-летний пассажир Toyota скончались на месте. В больницу были доставлены водители и пассажиры автомобилей Dacia и Audi. Стоит отметить, что президент Молдовы Игорь Додон взял эту ситуацию под личный контроль. 

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