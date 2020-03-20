Появились подробности об экстренном рейсе Лондон — Кишинёв: всех пассажиров перед вылетом осмотрит врач

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Авиаперелёт для граждан, желающих вернуться из Великобритании в Молдову, состоится 23 марта. Вылет назначен из Лондона на 13.00 по Гринвичу. По словам организатора рейса, руководителя международного туроператора «TezTour» в Молдове Виктора Петрова, в Великобритании на данный момент находится немало наших сограждан. Организуемый рейс нацелен в первую очередь на учащихся колледжей, студентов, которые в экстренном порядке решили вернуться в Молдову, но из-за отмены большинства рейсов сделать это не могут.

– Мы получили большое число звонков, писем, сообщений в социальных сетях с просьбой организовать специальный рейс в Молдову. Было незамедлительно принято решение. Мы проинформировали Консульство Молдовы в Великобритании о данной инициативе. Самолёт рассчитан на 180 посадочных мест. Цена перелёта составляет 250 евро, включая багаж. Это ниже себестоимости расходов на одного пассажира, и в сумму не включена оплата целой команды специалистов, которые работают над логистикой и сопровождением данного рейса. Отмечу, что власти Молдовы оказывают нам максимальное содействие, — подчеркнул Петров.

По его словам, на специальном борту будет находиться врач-вирусолог из Молдовы, который до посадки на рейс тщательно осмотрит всех пассажиров. Также медосмотр будет проведён по прилёту в Кишинёв.

– Мы не хотим рисковать здоровьем наших граждан, особенно детей, которых среди пассажиров будет немало, — добавил Виктор Петров.

Ранее международный туроператор в срочном порядке организовал приезд в Молдову 180 граждан, включая 36 детей из египетского города Шарм-эль-Шейх. Экстренное решение об эвакуации было вызвано введением карантина в Египте и закрытием границ в Молдове.

15 марта было озвучено решение правительства Республики Молдова об ограничении авиасообщения со всеми странами мира. Решение принято с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. Авиасообщения остановлены с 00.00 17 марта. С того же момента приостановлено пересечение наземной границы иностранными гражданами, кроме сотрудников дипмиссий, и тех, у кого есть вид на жительство в Молдове. Ограничение действует до 31 марта с возможностью продления в зависимости от ситуации.

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