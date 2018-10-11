Поисково-спасательная операция в доме на Рышкановке завершилась: ГИЧС подвёл итоги

Спасатели завершили работу по укреплению нестабильных конструкций нескольких этажей дома на Московском проспекте, где 6 октября прогремел взрыв.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, операция длилась 5 дней и завершилась вчера вечером. Цель спасателей заключалась в поиске, вызволении и спасении жертв трагедии, а также укреплении разрушенной конструкции. В течение всего этого времени сотрудники ГИЧС, рискуя своими жизнями, извлекали бетонные плиты на 14, 15, 16 и 17 этажах здания. За этот период спасателям удалось вернуть жителям квартир большое количество имущества, потерянное в руинах, и обеспечить безопасность во время проникновения жильцов в свои квартиры, которые были менее разрушены.

По данным Министерства здравоохранения, вчера, 10 октября, в столичную больницу железнодорожников для временного проживания были доставлены ещё 7 человек. Таким образом, на данный момент там находятся 29 человек, которые были эвакуированы после взрыва. В Институте скорой медпомощи 2 травмированных человека продолжают получать лечение, а сотрудник ГИЧС был переведён в Центральный военный госпиталь МВД.

Стоит отметить, что в ликвидации последствий взрыва в доме на Московском проспекте работали по меньшей мере 80 сотрудников ГИЧС, ГИП, Департамента войск карабинеров, а также местной администрации. Обстоятельства и причины взрыва выясняют органы правопорядка.