Поисковик Google отметил дудлом День независимости Республики Молдова

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Популярная поисковая система Google разместила на главной странице дудл, посвящённый Дню независимости Республики Молдова. Кликнув на его изображение, можно подробнее узнать об истории праздника.

Поисковая система приготовила специальный дудл, посвящённый празднованию Дня независимости Республики Молдова. На картинке изображён развевающийся флаг Молдовы, а на фоне – голубое небо. Если кликнуть на дудл, открывается страница на Википедии с информацией о празднике.

Как отмечает портал Википедия, День независимости Республики Молдова – это национальный праздник Республики Молдова, которым отмечается принятие Декларации о независимости. Это официальный государственный праздник и выходной день. В этот день Президент Республики Молдова обращается с поздравительной речью к нации. В столице страны, Кишинёве, и других городах республики проходят различные праздничные мероприятия. В Кишинёве торжества традиционно организовываются на площади Великого национального собрания. Завершает День независимости праздничный салют.