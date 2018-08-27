Поисковая система Google поздравляет всех граждан Молдовы с Днём независимости (ВИДЕО)

На главной странице популярной поисковой системы Google при входе отображается флаг нашей страны.

При клике на изображение открывается страница с всевозможной информацией о Молдове, о Дне независимости, декларации о независимости, а также расписание событий на 27 августа, пишет publika.md.

Стоит отметить, что Google периодически меняет стартовую страницу поисковика в праздничные дни, такие как национальные праздники, дни рождения выдающихся личностей или юбилеи важных исторических событий.