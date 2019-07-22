Поиски пропавшего в Молдове самолета приостановлены

Поиски пропавшего в Молдове самолета приостановлены

Спасатели приостановили поиски пропавшего между Оргеевом и Теленештами самолета. Об этом protv.md заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. 

По ее словам, поиски, которые длились два дня, не дали результата: ни самолета, ни находившихся там людей, найти не удалось. В данной связи работы было решено приостановить.

Напомним, что небольшой самолет пропал с радаров между селами Кукурузень Оргеевского района и Киштелница Теленештского района 19 июля. В поисках воздушного судна были задействованы более 90 полицейских и спасателей.

 

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