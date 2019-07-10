Поиски подростка из Ниспорен завершились удачно: мальчика обнаружили у родственников

Поиски подростка из Ниспорен завершились удачно: мальчика обнаружили у родственников

Подростка из Ниспорен, пропавшего без вести несколько дней назад, обнаружили у родственницы в селе Нишкань Каларашского района, пишет jurnal.md.

Ранее мы писали о том, что 13-летний житель Ниспорен ушёл из дома в воскресенье, 7 июля. Пропавший и две его сестры находились на попечении родственников после того, как их родители развелись, а мать уехала на заработки за границу. Женщина, присматривающая за детьми, рассказала полиции, что подросток вышел на улицу поиграть и не вернулся.

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