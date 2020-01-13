Похозяйничала в чужом доме: в Дубоссарах пенсионерку обокрала знакомая

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В милицию поступило заявление от 68-летней жительницы села Афанасьевка Дубоссарского района. Пенсионерка сообщила, что пока она ездила в гости к родственникам, в её доме побывали воры, похитившие продукты питания, деньги и вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя жительница соседнего села, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, она раньше бывала в доме у потерпевшей.

На этот раз, убедившись, что дома никого нет, женщина сорвала замок, зашла внутрь и унесла продукты, две бутылки домашнего вина, деньги.

По факту хищения проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.