Похозяйничал в чужом подвале: овощи, консервы и вино стали добычей вора

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Две жительницы Рыбницы обратились в милицию после того, как из кладовок, расположенных в подвальном помещении их дома пропали продукты питания и другое имущество.

Злоумышленника задержали быстро. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний горожанин, пишет mvdpmr.org. Мужчина пояснил, что двери в подвалах открывал, подбирая ключи или срывая замки. Его добыча – по 20 кг лука и картофеля, домашние консервы, 17 бутылок домашнего вина. Также он похитил банки с краской и инструмент, который сдал в металлолом.

Краденое имущество было частично изъято и возвращено владелицам. По факту кражи проводится разбирательство.