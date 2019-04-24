Похозяйничал в чужом доме и в сарае и уснул: приднестровца поймали с поличным

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Звонок в дежурную часть Рыбницкого ОВД поступил от жительницы села Вадатурково. Сельчанка 52-х лет сообщила, что неизвестный спит в хозпостройке, расположенной на территории частного домовладения, за которым женщина присматривает в отсутствие хозяев.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа задержала мужчину. Как выяснилось, 70-летний ранее неоднократно судимый житель села похозяйничал не только в сарае, но и в чужом доме. Пенсионер проник в комнату, сняв оконное стекло. Из помещения вынес две пары обуви и сумку с вещами, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи проводится доследственная проверка.