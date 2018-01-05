Похолодание и снег обещают синоптики со следующей недели

Если на Рождество будет стоять плюсовая температура, то на следующей неделе жителей Молдовы ждет похолодание.

Так, завтра, 6 января, на севере страны днем столбики термометра поднимутся до +8 градусов Цельсия, в центре – до +9 градусов, на юге – до + 10 градусов. Ночью температурный минимум составит 0…+2 градуса Цельсия, сообщает realitatea.md.

7 января воздух прогреется в северных районах до +10 градусов, в центральных – до +11 градусов, в южных – до +12 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля.

А вот со следующей недели синоптики обещают похолодание. Во вторник и среду снег может выпасть даже в центре и на юге страны. К концу недели температурный минимум ночью составит -7 градусов, а днем температура воздуха опустится до -3 градусов.