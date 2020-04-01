Похитителей металлолома задержали по горячим следам

0

В Григориополе двое местных жителей подозреваются в краже.

Металлические трубы, алюминиевая лестница, аккумулятор, корпус станка и железная рама – всё это пропало с территории комплекса, расположенного в карьере по добыче песка. Злоумышленники проникли внутрь здания через окно. Украв изделия, пишет mvdpmr.org, они направились в пункт приёма металлолома.

Вскоре мужчины были задержаны. По факту кражи проводится проверка. Имущество частично возвращено законному владельцу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.