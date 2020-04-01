Похитителей металлолома задержали по горячим следам

Похитителей металлолома задержали по горячим следам

В Григориополе двое местных жителей подозреваются в краже. 

Металлические трубы, алюминиевая лестница, аккумулятор, корпус станка и железная рама – всё это пропало с территории комплекса, расположенного в карьере по добыче песка. Злоумышленники проникли внутрь здания через окно. Украв изделия, пишет mvdpmr.org, они направились в пункт приёма металлолома.

Вскоре мужчины были задержаны. По факту кражи проводится проверка. Имущество частично возвращено законному владельцу.

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