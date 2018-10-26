Похищали людей и оформляли на них кредиты: членам преступной банды из Молдовы предъявили обвинения по 17 пунктам

Прокуратура района Басарабяска завершила и передала в суд уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группировки, которые обвиняются по 17 пунктам, включая: грабеж, похищение людей, незаконное лишение свободы, а также вымогательство.

Согласно материалам дела, обвиняемые в июне и июле 2018 года обманным путем привозили жителей районов Комрата и Басарабяски в филиалы финансовых учреждений в Кишинев, Чимишлию, Хынчешты и Комрат. Там они убеждали пострадавших вложить деньги в несуществующую фирму и оформляли на их имена договоры о предоставлении займов, а деньги присваивали себе. Согласно этой схеме, мошенники обманули 10 человек из социально уязвимых семей, некоторые из которых были пенсионерами. Общая сумма причиненного ими ущерба составляет более 80 тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, члены ОПГ также обвиняются в похищении женщины, которую они насильно посадили в автомобиль и отвезли в дом одного из обвиняемых, где у нее отобрали удостоверение личности. В течение недели пострадавшую несколько раз таким образом лишали свободы, в результате чего им удалось оформить кредит на имя жертвы.

Стоит отметить, что подсудимые, две женщины и один мужчина, в возрасте от 18 до 53 лет ранее имели проблемы с законом. Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.