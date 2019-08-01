Погрузиться в Бык

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О чудесном вечере на берегу реки

Мир искусства

XI ежегодный карнавал Vara Chișinăuiană, проведённый ZaO-Студией при поддержке управления культуры столичной мэрии, выбрал тему «Беседы с рекой». И в этом неспешном общении получил очень актуальные ответы.

Разнобой в ощущениях

Многие кишинёвцы скорее всего полюбопытствуют: «Какая ещё река Бык?» Ну серьёзно, от реки, которая дала начало городу, осталась канава с мутной водой, заросшая камышом. Привычный вид с моста возле цирка. Разве в этом пейзаже можно провести хотя бы час?

Может возникнуть и такой вопрос: «А что, в Кишинёве проводится карнавал?» Так вот, хорошие новости! В Кишинёве есть очень много того, что кажется вообще невозможным.

Вы заметили, что наш город умеет вызывать у людей резко противоположные чувства? Кто-то заявляет, что Кишинёв жалок и вообще не существует как город. Кто-то пылко любит его, даже поселившись в другой стране или, что сложнее, оставаясь здесь. Иногда кажется, что облик Кишинёва зависит от человека: красота в глазах смотрящего и всё такое… Но ведь структура города, стиль, архитектура – это либо есть в нужном количестве и качестве, либо нет. Откуда же такой разнобой в ощущениях? Почему именно здесь обосновался новый карнавал, который признан достопримечательностью Молдовы и сумел даже красавицу-соседку Одессу приворожить своей необычной харизмой? В чём тайна Кишинёва?

«Для нашей ZaO-Студии главная черта ритуала – внимание человека к своей тонкой сущности. Тогда можно услышать тонкую сущность не только в себе – в мире. Если я настоящий, то настоящие все, и мир настоящий. Мы можем вести с ним диалог. Развиваться вместе».

Рай на земле

С древности люди, время и пространство раз в год начинали жить по законам рая. Это и был карнавал. Громогласный выбор истинной реальности, несмотря ни на что. Человечество как бы произносило ритуальную фразу: «Мы знаем, как всё должно быть на самом деле». Вместо голода – пир на весь мир, вместо неравенства – каждый человек Царский Сын, вместо всеподавляющего страха смерти – смех над смертью. Смех как голос радости и любви, то есть сущности мира. Смех как освобождение от любого зла. Ну не может зло устоять против сущности! Весь многовековой карнавальный опыт безусловно доказывает это – пусть лишь в идеальной атмосфере карнавала. На то и эксперимент, чтобы результаты применять в других условиях…

В начале ХХ века карнавал должен был обновиться, но вместо этого исчез. Да так убедительно, что ищут до сих пор.

– Как будто весь богатейший прошлый опыт выпал из памяти людей, – говорит директор Студии театральной импровизации ZaO Елена Кушнир. – Может быть, такой трюк понадобился, чтобы у нас не возникло искушения ограничиться традиционными формами? Проект карнавала необходимо разработать заново. Современный театр на это способен, он уже больше полувека переосмысливает ритуал и мистерию. Например, для нашей ZaO-Студии главная черта ритуала – внимание человека к своей тонкой сущности. Тогда можно услышать эту сущность не только в себе – в мире. Если я настоящий, то настоящие все, и мир настоящий. Мы можем вести с ним диалог, развиваться вместе.

Диалог с миром, карнавальный рай на земле – всё это открыл Михаил Бахтин, грустный философ, воскресивший в ХХ веке знание о смеховой магии. Именно по открытиям Бахтина актёры и зрители ZaO-Студии уже 11 лет кропотливо разрабатывают проект современного карнавала. Что интересно, такая длительная последовательная работа пока проводится только здесь. Хотя в Кишинёве раньше карнавала не было. А может быть, именно поэтому?

Невидимый город

– Дело в том, что наш город существует по карнавальному принципу парадокса, – поясняет художественный руководитель студии Владимир Шиманский. – У него нет никакой точки опоры, кроме главной – той, которая внутри. Все внешние старательно, упорно уничтожаются. К счастью, пока не до конца. А тонкая сущность города непонятным образом продолжает развиваться. Как будто в насмешку, в противовес обстоятельствам. Тоже карнавальный принцип – несмотря ни на что. Эту особенность Кишинёва – опыт неуничтожимости духа, смысла – нужно было выявить и передать.

Возможно, потому здесь и появился карнавал? Возможно, потому Кишинёв и любят? Не как «своё, пусть даже плохонькое», а как пример необъяснимой стойкости бытия.

Речные ритуалы

– Каждый раз проезжая по мосту, боюсь, что вместо реки увижу только заросли камыша, – говорит Елена Кушнир. – Четыре года карнавал хотя бы ненадолго, но навещал реку. У нас накапливались речные ритуалы, опыт игры в сложных условиях – на наклонном бетоне набережной. И желание однажды остаться здесь подольше… На весь вечер!

Так и случилось. Говорили с рекой прозрачные ткани, взлетая на ветру, – и в проёме моста, и в трёх бамбуковых «воротах» среди травы и деревьев. Сквозь разноцветные пологи по берегу со всех ног бегали дети и взрослые. В воду сеяли звон колокольчиков, дарили реке цветы, писáли на сверкающей шкуре Быка невидимые знаки. Птицы, бабочки, закатные лучи добавляли в игру свои линии.

– Очень быстро перестаёшь видеть привычную обмелевшую речушку, – говорит актёр студии Вадим Елени. – Чувствуешь нечто необычное, важное. Скорость. Течение у Быка достаточно быстрое, и оно вынесло нас на неожиданную глубину происходящего.

Похоже, что Бык, давший начало Кишинёву, помог и кишинёвскому карнавалу выйти на новый уровень.

– Мы были просто потрясены – река перевернула всё вверх ногами, – рассказывает директор Студии театральной импровизации ZaO Елена Кушнир. – Раньше никак не удавалось придумать ритуалы, в которых могли бы принимать участие зрители. Ритуалы, близкие всем, и в то же время необычные, вроде вещего сна, который можно разгадать. Мы решили, что их будут играть актёры, а зрители – только импровизацию. Но на реке вдруг поняли, что надо включать публику во все ритуалы. На ходу изменили тренинг, программу… Получилось то, о чём даже мечтать перестали – чёткая и ясная структура нового карнавала. Даже в самом сложном ритуале есть место для массового участия. Эти постановки – основа игры. А её атмосфера, воздух – импровизация. Но к импровизациям зрителей нужно готовить заранее. С осени у нас начнёт действовать бесплатная Школа карнавала. Чтобы каждый осознал, что может ему дать искусство, и в карнавале вышел на уровень художественного акта.

Ведь уровень театральной игры на карнавале должен быть настоящим. Без скидок на «просто интересно, просто весело». Потому что только искусство может затронуть сердцевину мира и изменить реальность так, как обещает карнавал.

Тихое счастье

Не удивительно, что он существует в театральной форме. Театр максимально совпадает с жизнью – это происходящее здесь и сейчас и так же максимально воздействует на жизнь. Но чем тогда отличается карнавал от уличного спектакля?

– У карнавала есть особая тема, особое состояние – максимальный свет, – говорит художественный руководитель студии Владимир Шиманский. – Потому, кстати, ZaO-Студия играет его летом. А ещё максимум счастья, которое не обязательно выражается в улыбке до ушей. Счастье бывает очень тихим. Карнавал помогает вспомнить, что счастье возможно, более того – естественно. Именно оно преображает реальность. В состоянии счастья можно играть любые сюжеты, даже самые печальные. Это не состояние персонажей, а глубинное состояние актёров, действующее вещество карнавальной игры.

Причём такое состояние – не только теория, а и практика Vara Chișinăuiană. Интересно, является ли июньский вечер, проведённый на берегу реки, доказательством её существования?

– Когда игра завершилась и мы закрыли глаза, чтобы прислушаться, я вдруг обнаружила, что сижу возле совсем другой реки, – вспоминает Елена Кушнир. – Сверкающая, стремительная, чистая и очень широкая. Не знаю, была ли наша река когда-нибудь такой и будет ли… но такая она на самом деле.

Фото Елены Тиуновой

Мнение

Чудо на бамбуке

Екатерина Булипопова, кандидат политических наук из Тирасполя:

– Очевидно, что карнавал нужен каждому. Этот процесс действительно лечит, исцеляет душу, делает её цельной. У реки Бык я участвовала в ритуале «Шест» – мы с другими актёрами всматривались в окончание обычной бамбуковой палки и пытались разглядеть на вершине шеста что-то, чего там точно не было. И разглядели. Бога, чудо, собственного творца. В этой игре даже самые маленькие жесты имеют духовное значение. Карнавал – исключительно щедрое пространство, в котором духовный рост не соизмерим с величиной жеста, и именно поэтому желаю всем и каждому играть, играть и снова играть. На карнавале проиграть невозможно.

Дарья Тарабурка