Погранполиция предупреждает: на востребованном КПП страны загружен трафик (ФОТО)

Погранполиция предупреждает: на востребованном КПП страны загружен трафик (ФОТО)

Интенсивное движение наблюдается на контрольно-пропускном пункте «Паланка». В сторону въезда в страну в очередь выстроилось большое количество транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

По данным ведомства, сотрудники КПП работают в полную силу, все линии контроля открыты для путешественников, а число сотрудников Пограничной полиции – увеличено. В связи с жаркой погодой, на территории пропускного пункта была разбита палатка «антижара», где путешественникам предлагают попить воды или оказать медицинскую помощь, если это необходимо.

Кроме этого, иностранцам и представителям молдавской диаспоры раздают брошюры с туристическими предложениями страны, а также туристические карты с указанием 20 наиболее важных туристических направлений Молдовы.

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