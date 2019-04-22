Пограничные новости: зарегистрировано почти 200 нарушений за неделю

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В период с 15 по 21 апреля в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 175 нарушений, в которых были задействованы 183 человека. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

78 нарушений режима пересечения границы;

21 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

73 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

3 попытки незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 265 ориентировок, 14 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 95 иностранным гражданам, а также 110 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 147 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 137 550 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 366 779 пересечений, из которых 196 945 на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 91 096 пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 20 апреля, когда было зарегистрировано 67 092 пересечения, а трафик транспорта составил 15 748. Из общего количества людей, которые пересекли госграницу на прошлой неделе, 40 488 – граждане Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 66 061 пересечение,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 51 046 пересечений,

КПП «Скуляны» – 41 424 пересечения,

КПП «Атаки» – 40 684 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 26 729 пересечений,

КПП «Кагул» – 17 945 пересечений,

КПП «Крива» – 16 971 пересечение,

КПП «Паланка» – 15 562 пересечения,

КПП «Костешты» – 15 071 пересечение,

КПП «Тудора» – 7 873 пересечения.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.