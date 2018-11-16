Пограничные новости за сутки: изъяты 5 фальшивых документов

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 3 человек нарушили режим пограничной зоны и КПП;
- 5 нарушений правил перевозки;
- 5 поддельных документов обнаружены при пограничном контроле;
- 7 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 10 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 7 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 44 129 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 410. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 808 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 636 пересечений.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 174 пересечения,
- КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 901 пересечение,
- КПП «Атаки» – 5 735 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 875 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 366 пересечений,
- КПП «Тудора» – 3 087 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 250 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 974 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 834 пересечения,
- КПП «Вулканешты» – 1 310 пересечений.
Напоминаем о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.