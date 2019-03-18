Пограничные новости за неделю: зарегистрировано около 100 нарушений

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В период с 11 по 17 марта 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 95 нарушений, в которых участвовали 106 человек, нарушивших закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

38 нарушений режима пересечения границы;

26 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

25 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 189 ориентировок, 9 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 68 иностранным гражданам, а также 78 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 100 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 120 350 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 312 068 переходов, из которых 156 160 при въезде в Молдову. Трафик транспорта составил 81 563 пересечения. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 49% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 17 марта, когда было зарегистрировано 56 210 пересечений, а трафик транспорта составил 13 639.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 53 186 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 42 496 пересечений,

КПП «Атаки» – 36 012 пересечений,

КПП «Скуляны» – 36 305 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 24 032 пересечения,

КПП «Крива» – 14 396 пересечений,

КПП «Паланка» – 13 688 пересечений,

КПП «Кагул» – 14 770 пересечений,

КПП «Костешты» – 11 378 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 7 422 пересечения.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.