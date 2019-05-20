Пограничные новости за неделю: зарегистрировано более 100 нарушений

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В период с 13 по 19 мая 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 108 нарушений, в которых участвовали 124 человека, нарушивших Закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

39 нарушений режима пересечения границы;

16 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

39 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

4 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 159 ориентировок, 9 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 83 иностранным гражданам, а также 89 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 103 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 117 800 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 370 890, из которых 193 651 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 89 830. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 47% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 19 мая, когда было зарегистрировано 62 769 пересечений, а трафик транспорта составил 14 152.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 65 978 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 62 490 пересечений,

КПП «Скуляны» – 39 144 пересечения,

КПП «Атаки» – 38 732 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 28 082 пересечения,

КПП «Кагул» – 18 066 пересечений,

КПП «Паланка» – 16 907 пересечений,

КПП «Крива» – 17 269 пересечений,

КПП «Костешты» – 14 297 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.