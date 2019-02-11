Пограничные новости за неделю: задержано более 70 нарушителей

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В период с 4 по 10 февраля 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 64 нарушения, в которых участвовал 71 человек. Среди них были отмечены:

19 нарушений режима пересечения границы;

19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

20 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 65 иностранным гражданам, а также 63 единицам транспорта. Всего за отчётный период был составлен 71 акт о нарушениях с наложением штрафов на сумму 96 450 леев и приходом на сумму 32 475 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 4 встречи с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.

За последнюю неделю поток лиц составил 292 183 перехода, из которых 149 833 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 75 065 пересечений. Самым загруженным днём ​​предыдущей недели было воскресенье, 10 февраля, с 49 801 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее пришлось на долю граждан Молдовы – 28 949 пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 49 694 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 41 258 пересечений,

КПП «Скуляны» –33 392 пересечения,

КПП «Атаки» – 30 491 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 23 203 пересечения,

КПП «Крива» – 16 867 пересечений,

КПП «Кагул» – 14 981 пересечение,

КПП «Костешты» – 11 609 пересечений,

КПП «Паланка» – 10 775 пересечений,

КПП «Тудора» – 6 742 пересечения.

Напоминаем, что с 5 февраля проезд через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут осуществлять все категории транспорта.