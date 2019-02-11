Пограничные новости за неделю: задержано более 70 нарушителей

В период с 4 по 10 февраля 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 64 нарушения, в которых участвовал 71 человек. Среди них были отмечены:
- 19 нарушений режима пересечения границы;
- 19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 20 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 6 попыток незаконного провоза товаров.
В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 65 иностранным гражданам, а также 63 единицам транспорта. Всего за отчётный период был составлен 71 акт о нарушениях с наложением штрафов на сумму 96 450 леев и приходом на сумму 32 475 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 4 встречи с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.
За последнюю неделю поток лиц составил 292 183 перехода, из которых 149 833 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 75 065 пересечений. Самым загруженным днём предыдущей недели было воскресенье, 10 февраля, с 49 801 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее пришлось на долю граждан Молдовы – 28 949 пересечений.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 49 694 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 41 258 пересечений,
- КПП «Скуляны» –33 392 пересечения,
- КПП «Атаки» – 30 491 пересечение,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 23 203 пересечения,
- КПП «Крива» – 16 867 пересечений,
- КПП «Кагул» – 14 981 пересечение,
- КПП «Костешты» – 11 609 пересечений,
- КПП «Паланка» – 10 775 пересечений,
- КПП «Тудора» – 6 742 пересечения.
Напоминаем, что с 5 февраля проезд через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут осуществлять все категории транспорта.