Пограничные новости за неделю: в самый загруженный день было зарегистрировано почти 100 тысяч пересечений

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В период с 12 по 18 августа в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 635 792, из которых 330 213 – в сторону выезда из Молдовы. Трафик транспорта составил 136 588.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 44% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 18 августа, когда было зарегистрировано 99 361 пересечение, а трафик транспорта составил 20 318 единиц. Примечательно, что большое количество путешественников было зарегистрировано и в понедельник, 12 августа, на КПП «Леушень» – 15 467 пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 97 986 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 87 975 пересечений;

КПП «Скулень» – 49 537 пересечений;

КПП «Тудора» – 47 556 пересечений;

КПП «Кагул» – 47 323 пересечения;

КПП «Паланка» – 47 060 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 46 904 пересечений;

КПП «Атаки» – 44 952 пересечения.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 159 нарушений, в рамках которых были задокументированы 176 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

83 нарушений режима пересечения границы;

25 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

46 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

4 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 195 ориентировок, 10 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 74 иностранным гражданам, а также 109 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 83 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 92 900 леев.