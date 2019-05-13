Пограничные новости: за неделю почти полсотни водителей проигнорировали правила использования виньеток

В период с 6 по 12 мая в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 108 нарушений, в которых были задействованы 112 человек. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:
- 36 нарушений режима пересечения границы;
- 24 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 45 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 3 попытки незаконного провоза товаров.
За отчётный период было получено 166 ориентировок, 16 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 111 иностранным гражданам, а также 91 единице транспорта. Всего за отчётный период было составлено 128 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 137 900 леев. За последнюю неделю поток лиц составил 419 081 переход, из которых 231 937 касались выезда из Молдовы.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 81 178 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 64 098 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 43 227 пересечений,
- КПП «Атаки» – 41 042 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 28 005 пересечений,
- КПП «Кагул» – 20 884 пересечения,
- КПП «Паланка» – 19 986 пересечений,
- КПП «Крива» – 17 295 пересечений,
- КПП «Костешты» – 16 483 пересечения.
На данный момент деятельность пропускного пункта паромного типа “Косэуць” временно приостановлена из-за повышения уровня воды в Днестре. Остальные пункты пропуска работают в нормальном режиме.