Пограничные новости: за неделю почти полсотни водителей проигнорировали правила использования виньеток

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В период с 6 по 12 мая в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 108 нарушений, в которых были задействованы 112 человек. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

36 нарушений режима пересечения границы;

24 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

45 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

3 попытки незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 166 ориентировок, 16 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 111 иностранным гражданам, а также 91 единице транспорта. Всего за отчётный период было составлено 128 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 137 900 леев. За последнюю неделю поток лиц составил 419 081 переход, из которых 231 937 касались выезда из Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 81 178 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 64 098 пересечений,

КПП «Скуляны» – 43 227 пересечений,

КПП «Атаки» – 41 042 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 28 005 пересечений,

КПП «Кагул» – 20 884 пересечения,

КПП «Паланка» – 19 986 пересечений,

КПП «Крива» – 17 295 пересечений,

КПП «Костешты» – 16 483 пересечения.

На данный момент деятельность пропускного пункта паромного типа “Косэуць” временно приостановлена из-за повышения уровня воды в Днестре. Остальные пункты пропуска работают в нормальном режиме.