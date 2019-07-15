Пограничные новости за неделю: “Леушены” стал самым загруженным пунктом пропуска

В период с 8 по 14 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 500 459 пересечений, из которых 259 861 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 108 750.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 14 июля, когда было зарегистрировано 81 600 пересечений, а трафик транспорта составил 17 147.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 79 172 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 299 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 44 612 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 43 968 пересечений,
- КПП «Атаки» – 40 737 пересечений,
- КПП «Кагул» – 38 640 пересечений,
- КПП «Тудора» – 26 486 пересечений,
- КПП «Паланка» – 25 858 пересечений,
- КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 707 пересечений,
- КПП «Крива» – 18 032 пересечения.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 99 нарушений, в рамках которых были задокументированы 118 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:
- 56 нарушений режима пересечения границы;
- 22 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 18 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 3 попытки незаконного провоза товаров.
Кроме этого, за отчётный период было получено 180 ориентировок, 8 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 62 иностранным гражданам, а также 95 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 113 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 113 150 леев.