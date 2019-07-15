Пограничные новости за неделю: “Леушены” стал самым загруженным пунктом пропуска

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В период с 8 по 14 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 500 459 пересечений, из которых 259 861 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 108 750.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 14 июля, когда было зарегистрировано 81 600 пересечений, а трафик транспорта составил 17 147.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 79 172 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 299 пересечений,

КПП «Скуляны» – 44 612 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 43 968 пересечений,

КПП «Атаки» – 40 737 пересечений,

КПП «Кагул» – 38 640 пересечений,

КПП «Тудора» – 26 486 пересечений,

КПП «Паланка» – 25 858 пересечений,

КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 707 пересечений,

КПП «Крива» – 18 032 пересечения.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 99 нарушений, в рамках которых были задокументированы 118 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

56 нарушений режима пересечения границы;

22 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

18 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

3 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 180 ориентировок, 8 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 62 иностранным гражданам, а также 95 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 113 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 113 150 леев.