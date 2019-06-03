Пограничные новости: за неделю более 70 иностранцев не впустили в Молдову

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В период с 27 мая по 2 июня в пунктах пересечения границы сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 72 нарушения, в которых участвовали 76 человек, нарушивших Закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

23 нарушения режима пересечения границы;

15 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

32 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

2 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 163 ориентировки, 7 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 77 иностранным гражданам, а также 110 единицам транспорта. Всего за отчётный период был составлен 91 протокол о нарушениях с наложением штрафов на сумму 90 350 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 387 716, из которых 196 140 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 88 246. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 2 июня, когда было зарегистрировано 68 686 пересечений, а трафик транспорта составил 14 404.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 69 593 пересечения,

КПП «Леушены» – 68 225 пересечений,

КПП «Атаки» – 38 452 пересечения,

КПП «Скуляны» – 38 839 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 32 374 пересечения,

КПП «Кагул» – 22 220 пересечений,

КПП «Паланка» – 17 219 пересечений,

КПП «Костешты» – 14 443 пересечения,

КПП «Крива» – 13 502 пересечения.