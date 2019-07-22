Пограничные новости: в самый загруженный день зарегистрировано более 80 000 пересечений

В период с 15 по 21 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 524 834, из которых 265 301 – в сторону въезда в Молдову. Трафик транспорта составил 114 477.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 49% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 21 июля, когда было зарегистрировано 83 564 пересечения, а трафик транспорта составил 17 372 единицы. Из общего числа граждан, пересекших границу, 48 554 были гражданами Молдовы.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 81 267 пересечений;
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 840 пересечений;
- КПП «Скуляны» – 48 452 пересечения;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 44 079 пересечений;
- КПП «Атаки» – 41 479 пересечений;
- КПП «Кагул» – 39 578 пересечений;
- КПП «Тудора» – 31 720 пересечений;
- КПП «Паланка» – 29 558 пересечений;
- КПП «Крива» – 18 905 пересечений;
- КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 310 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 101 нарушение, в рамках которых были задокументированы 108 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:
- 55 нарушений режима пересечения границы;
- 17 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 23 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 6 попыток незаконного провоза товаров.
Кроме этого, за отчётный период было получено 206 ориентировок, 9 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 57 иностранным гражданам, а также 80 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 106 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 76 400 леев.