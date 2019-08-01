Пограничные новости: в летний период на некоторых КПП фиксируется загруженный трафик

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По данным пресс-службы Пограничной полиции, за сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 49 490 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 551.

Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 180 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 678.

Наиболее востребованными пунктами за сутки оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 060 пересечений,

КПП «Леушены» – 7 632 пересечения,

КПП «Кагул» – 3 730 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 079 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 169 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 146 пересечений.

Пограничная полиция предупреждает граждан о том, что в летний период на некоторых пунктах пропуска наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к увеличению времени ожидания.