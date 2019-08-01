Пограничные новости: в летний период на некоторых КПП фиксируется загруженный трафик

По данным пресс-службы Пограничной полиции, за сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 49 490 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 551.
Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 180 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 678.
Наиболее востребованными пунктами за сутки оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 060 пересечений,
- КПП «Леушены» – 7 632 пересечения,
- КПП «Кагул» – 3 730 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 079 пересечений,
- КПП «Тудора» – 3 169 пересечений,
- КПП «Паланка» – 3 146 пересечений.
Пограничная полиция предупреждает граждан о том, что в летний период на некоторых пунктах пропуска наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к увеличению времени ожидания.
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