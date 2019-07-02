Пограничные новости: почти десяток водителей за сутки проигнорировали правила использования виньеток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 6 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 транспортное средство было задержано.
В пунктах пересечения поток лиц составил 62 941. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 33 658. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 448 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 081.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 703 пересечения,
- КПП «Леушены» – 9 588 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 309 пересечений,
- КПП «Кагул» – 5 930 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 756 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 422 пересечения,
- КПП «Паланка» – 3 987 пересечений,
- КПП «Тудора» – 3 846 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 3 289 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 795 пересечений.
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