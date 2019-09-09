Пограничные новости: почти 500 тысяч человек пересекли границу за неделю

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В период со 2 по 8 сентября в пунктах пересечения поток лиц составил 475 052, из которых 250 881– на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 107 381.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 52% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 8 сентября, когда было зарегистрировано 79 628 пересечений, а трафик транспорта составил 17 237.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 81 383 пересечений;

КПП «Леушень» – 81 141 пересечение;

КПП «Скулень» – 44 968 пересечений;

КПП «Атаки» – 39 155 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 37 765 пересечений;

КПП «Кагул» – 36 106 пересечений;

КПП «Паланка» – 23 945 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 117 нарушений, в рамках которых были задокументированы 129 человека, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ.

Были обнаружены:

42 нарушения режима пересечения границы;

31 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

33 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 176 ориентировок, 16 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 67 иностранным гражданам, а также 93 единицам транспорта. Всего за отчётный период был составлен 141 протокол о нарушениях с наложением штрафов на сумму 166 250 леев.