Пограничные новости: около сотни нарушений за неделю

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В период с 18 по 24 марта в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 97 нарушений, в которых участвовали 111 человек, нарушивших закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

47 нарушений режима пересечения границы;

15 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

22 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

13 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 143 ориентировки, 12 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 97 иностранным гражданам, а также 88 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 88 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 92 450 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 318 120 переходов, из которых 159 784 при въезде в Молдову. Трафик транспорта составил 83 000 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 24 марта, когда было зарегистрировано 57 100 пересечений, а трафик транспорта составил 13 405.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 52 416 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 43 353 пересечения,

КПП «Атаки» – 36 533 пересечения,

КПП «Скуляны» – 36 448 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 24 272 пересечения,

КПП «Паланка» – 14 555 пересечений,

КПП «Крива» – 13 925 пересечений,

КПП «Кагул» – 15 467 пересечений,

КПП «Костешты» – 11 664 пересечения,

КПП «Тудора» – 7 645 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.