Пограничные новости: около сотни нарушений за неделю

В период с 18 по 24 марта в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 97 нарушений, в которых участвовали 111 человек, нарушивших закон о госгранице и миграционный закон РМ.
Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:
- 47 нарушений режима пересечения границы;
- 15 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 22 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 13 попыток незаконного провоза товаров.
За отчётный период было получено 143 ориентировки, 12 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 97 иностранным гражданам, а также 88 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 88 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 92 450 леев.
За последнюю неделю поток лиц составил 318 120 переходов, из которых 159 784 при въезде в Молдову. Трафик транспорта составил 83 000 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 24 марта, когда было зарегистрировано 57 100 пересечений, а трафик транспорта составил 13 405.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 52 416 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 43 353 пересечения,
- КПП «Атаки» – 36 533 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 36 448 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 24 272 пересечения,
- КПП «Паланка» – 14 555 пересечений,
- КПП «Крива» – 13 925 пересечений,
- КПП «Кагул» – 15 467 пересечений,
- КПП «Костешты» – 11 664 пересечения,
- КПП «Тудора» – 7 645 пересечений.
На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.