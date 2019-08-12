Пограничные новости: количество пересечений государственной границы растёт

Пограничные новости: количество пересечений государственной границы растёт

На прошлой неделе государственную границу Республики Молдова пересекли 566 тысяч человек. Это на 21 тысячу больше, чем неделей ранее. 

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были “Леушены”, “Кишинёвский международный аэропорт” и “Скуляны”. Самое активное движение, 44% всех пересечений границы, зафиксировано на молдо-румынском участке.

Сегодня ранним утром на КПП “Паланка” сформировалась очередь, однако время ожидания на выходе из страны не превышало 30 минут. К 09.00 движение нормализовалось, пишет moldpres.md. Пограничная полиция сообщает, что для оптимизации движения была пополнена численность сотрудников ведомства, открыты все полосы движения, а пограничные и таможенные органы Молдовы и Украины работают в усиленном режиме.

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