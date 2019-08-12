Пограничные новости: количество пересечений государственной границы растёт

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На прошлой неделе государственную границу Республики Молдова пересекли 566 тысяч человек. Это на 21 тысячу больше, чем неделей ранее.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были “Леушены”, “Кишинёвский международный аэропорт” и “Скуляны”. Самое активное движение, 44% всех пересечений границы, зафиксировано на молдо-румынском участке.

Сегодня ранним утром на КПП “Паланка” сформировалась очередь, однако время ожидания на выходе из страны не превышало 30 минут. К 09.00 движение нормализовалось, пишет moldpres.md. Пограничная полиция сообщает, что для оптимизации движения была пополнена численность сотрудников ведомства, открыты все полосы движения, а пограничные и таможенные органы Молдовы и Украины работают в усиленном режиме.