Пограничные новости: какие нарушения обнаружены за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 случай незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 2 случая незаконного провоза товаров;
- 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 52 633. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 413. Из общего числа людей, пересекших границу, 27 784 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 052.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 070 пересечений,
- КПП «Леушены» – 8 840 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 861 пересечение,
- КПП «Атаки» – 5 284 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 583 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 474 пересечения,
- КПП «Костешты» – 2 328 пересечений.
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