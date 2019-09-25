Пограничные новости: какие нарушения обнаружены за сутки

Пограничные новости: какие нарушения обнаружены за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 случай незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка предъявить поддельный документ;
  • 2 случая незаконного провоза товаров;
  • 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 52 633. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 413. Из общего числа людей, пересекших границу, 27 784 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 052.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 070 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 8 840 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 861 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 5 284 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 583 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 474 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 328 пересечений.
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