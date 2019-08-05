Пограничные новости: более 500 000 человек пересекли границу за неделю

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По данным пресс-службы Пограничной полиции, в период с 29 июля по 4 августа в пунктах пересечения поток лиц составил 545 256, из которых 288 040 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 118 027.

Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 45% из всех пересечений. Самым загруженным днём была пятница, 2 августа, когда было зарегистрировано 83 127 пересечений, а трафик транспорта составил 18 749.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 95 888 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 815 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 44 241 пересечение,

КПП «Кагул» – 43 099 пересечений,

КПП «Атаки» – 42 843 пересечения,

КПП «Паланка» – 36 496 пересечений,

КПП «Скуляны» – 31 670 пересечений,

КПП «Тудора» – 30 237 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 137 нарушений, в рамках которых были задокументированы 152 человека, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

77 нарушений режима пересечения границы;

29 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

25 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 222 ориентировки, 8 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 104 иностранным гражданам, а также 104 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 166 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 141 900 леев.