Пограничные новости: более 500 000 человек пересекли границу за неделю

Пограничные новости: более 500 000 человек пересекли границу за неделю

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в период с 29 июля по 4 августа в пунктах пересечения поток лиц составил 545 256, из которых 288 040 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 118 027.

Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 45% из всех пересечений. Самым загруженным днём была пятница, 2 августа, когда было зарегистрировано 83 127 пересечений, а трафик транспорта составил 18 749.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

  • КПП «Леушены» – 95 888 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 815 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 44 241 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 43 099 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 42 843 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 36 496 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 31 670 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 30 237 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 137 нарушений, в рамках которых были задокументированы 152 человека, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

  • 77 нарушений режима пересечения границы;
  • 29 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 25 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
  • 6 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 222 ориентировки, 8 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 104 иностранным гражданам, а также 104 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 166 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 141 900 леев.

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