Пограничники задержали украинца, попытавшегося въехать в Молдову с оружием (ФОТО)

Пограничники задержали украинца, попытавшегося въехать в Молдову с оружием (ФОТО)

На КПП “Паланка-Маяки-Удобное” украинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в Республику Молдова травматического оружия с полным боекомплектом. Пересечь границу с товаром, запрещённым законом для перевозки, попытался 28-летний гражданин Украины.

Контроль проходил украинец, управлявший автомобилем Fiat Doblo. В результате досмотра у гражданина был обнаружен травматический пистолет с 15 патронами в магазине.

В настоящее время дело расследуется Государственной пограничной службой Украины с целью выяснения всех обстоятельств и применения санкций, предусмотренных законодательством соседнего государства. В то же время пистолет и патроны были изъяты, а молодому человеку пришлось вернуться на территорию Украины.

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