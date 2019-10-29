Пограничники задержали троих нарушителей на севере страны

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Незаконное пересечение государственной границы, попытка провоза ядовитых веществ и использование поддельных документов были зарегистрированы на севере страны в минувшие выходные.

Близ населённого пункта Ларга мобильный патруль заметил женщину, которая спешно передвигалась вдоль границы. Как оказалось, 44-летняя гражданка Украины обманным путём пересекла молдо-украинскую границу. Согласно соглашению о сотрудничестве между государствами, нарушительницу передали украинской стороне.

В пункте пропуска “Медвежа” была задержана жительница района Бричаны, у которой в сумке нашли шесть пакетов с химикатами, каждый по 200 г. Вещество, предположительно, являлось ядом для грызунов. Женщина отказалась давать какие-либо показания по факту случившегося. За нарушение ей грозят санкции.

А в пункте пропуска “Липканы” гражданин Молдовы предъявил поддельную “зелёную карту”. Пограничная полиция установила, что подпись в документе не была оригинальной. Согласно процедуре, документ был изъят и отправлен на экспертизу, а водителю пришлось купить другую автомобильную страховку для того, чтобы продолжить путь.