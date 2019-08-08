Пограничники задержали троих членов ОПГ и изъяли партию контрабандных сигарет на 3 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками северного подразделения Национальной инспекции расследований пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде сигарет в особо крупных размерах. Товар на сумму более 3 200 000 леев предназначался для нелегальной перевозки в Румынию.

Согласно материалам уголовного дела, жители Единецкого района с несколькими гражданами Румынии, личности которых в настоящее время устанавливаются, организовали схему контрабанды табачных изделий. Продукция с акцизными марками РМ переправлялась через молдо-румынскую границу, через реку Прут.

Так, 1 августа в рамках совместной операции правоохранителей, на берегу реки Прут в Бричанском районе был предотвращён случай контрабанды сигарет в особо крупных размерах. На месте были обнаружены 80 000 пачек сигарет с молдавскими акцизными марками Республики Молдова, две надувные лодки, фонари, рации, бинокль, а также транспортные единицы, предназначенные для перевозки контрабандного товара.

В то же время, в жилищах, на складах и в автомобилях лиц, причастных к преступной схеме, прошли 11 обысков. В результате были изъяты рации, сумки, которые использовались для упаковки сигарет, бинокли и другие предметы.

В результате операции три человека были задержаны на 72 часа. В их числе – организаторы, а также глава одного из подразделений Пограничной полиции. В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.