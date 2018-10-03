Пограничники задержали трёх человек, находящихся в конфликте с законом

Пограничники задержали трёх человек, находящихся в конфликте с законом

Они были задержаны в тот момент, когда пытались незаконно пересечь границу.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние 24 часа на границе были зафиксированы следующие незаконные действия:

  • четыре человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска;
  • пресечена попытка пересечения границы по поддельным документам;
  • три иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории РМ;
  • пять водителей нарушили правила перевозки пассажиров и грузов;
  • 14 водителей нарушили правила использования виньеток;
  • три человека были задержаны в результате информации, поступившей от национальных правоохранительных органов.

В пунктах пересечения границы поток людей составил более 49 127 пересечений, из них 24 759 – в направлении выезда из Республики Молдова.

Что касается самых популярных пунктов пересечения границы, то ситуация остаётся неизменной:

– КПП Леушень – 8 815 пересечений;

– КПП Международный аэропорт Кишинёв –  8 546 пересечений;

– КПП Отачь – 6 319 пересечений.

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