Пограничники задержали трёх человек, находящихся в конфликте с законом

Они были задержаны в тот момент, когда пытались незаконно пересечь границу.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние 24 часа на границе были зафиксированы следующие незаконные действия:

четыре человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска;

пресечена попытка пересечения границы по поддельным документам;

три иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории РМ;

пять водителей нарушили правила перевозки пассажиров и грузов;

14 водителей нарушили правила использования виньеток;

три человека были задержаны в результате информации, поступившей от национальных правоохранительных органов.

В пунктах пересечения границы поток людей составил более 49 127 пересечений, из них 24 759 – в направлении выезда из Республики Молдова.

Что касается самых популярных пунктов пересечения границы, то ситуация остаётся неизменной:

– КПП Леушень – 8 815 пересечений;

– КПП Международный аэропорт Кишинёв – 8 546 пересечений;

– КПП Отачь – 6 319 пересечений.