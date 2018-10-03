Пограничники задержали трёх человек, находящихся в конфликте с законом

Они были задержаны в тот момент, когда пытались незаконно пересечь границу.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние 24 часа на границе были зафиксированы следующие незаконные действия:
- четыре человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска;
- пресечена попытка пересечения границы по поддельным документам;
- три иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории РМ;
- пять водителей нарушили правила перевозки пассажиров и грузов;
- 14 водителей нарушили правила использования виньеток;
- три человека были задержаны в результате информации, поступившей от национальных правоохранительных органов.
В пунктах пересечения границы поток людей составил более 49 127 пересечений, из них 24 759 – в направлении выезда из Республики Молдова.
Что касается самых популярных пунктов пересечения границы, то ситуация остаётся неизменной:
– КПП Леушень – 8 815 пересечений;
– КПП Международный аэропорт Кишинёв – 8 546 пересечений;
– КПП Отачь – 6 319 пересечений.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki