Пограничники задержали партию контрабандных сигарет на севере страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции были вынуждены произвести три предупредительных выстрела после того, как неизвестные лица, находившиеся в пограничной зоне, проигнорировали правоохранителей. Инцидент произошёл в минувшие выходные около села Крива.

Так, на границе были замечены четверо человек с посылками. На требование пограничников остановиться они не отреагировали и попытались сбежать. После задержания было обнаружено, что в посылках находились сигареты в количестве 4 500 пачек, которые были изъяты.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновным лицам грозит штраф в размере 150 условных единиц.