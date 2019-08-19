Пограничники задержали партию контрабандных сигарет на севере страны (ФОТО, ВИДЕО)

Пограничники задержали партию контрабандных сигарет на севере страны (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции были вынуждены произвести три предупредительных выстрела после того, как неизвестные лица, находившиеся в пограничной зоне, проигнорировали правоохранителей. Инцидент произошёл в минувшие выходные около села Крива.

Так, на границе были замечены четверо человек с посылками. На требование пограничников остановиться они не отреагировали и попытались сбежать. После задержания было обнаружено, что в посылках находились сигареты в количестве 4 500 пачек, которые были изъяты.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновным лицам грозит штраф в размере 150 условных единиц.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md