Пограничники задержали партии контрабандных сигарет на севере страны (ФОТО)

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На северной границе было обнаружено и изъято более 14 000 сигарет. В пункте пропуска “Костешты” пограничники пресекли попытку незаконной перевозки сигарет в Румынию. Два других случая незаконного оборота сигарет были зафиксированы в пунктах “Сорока” и “Бричаны”.

Этим утром на выезде из страны был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, зарегистрированный в Польше. Автомобилем управлял 19-летний гражданин Румынии. Во время проверки служебная собака учуяла в машине табачные изделия. В результате было обнаружено 520 пачек сигарет из магазинов беспошлинной торговли в приднестровском регионе.

Также пограничники остановили автомобиль Land Rover Discovery на въезде в село Немировка Сорокского района. В салоне было обнаружено несколько пачек сигарет из приднестровского региона. Позже у одного из продавцов на рынке в Бричанах пограничники обнаружили 11 блоков сигарет без акцизных марок и сопроводительных документов.

По всем инцидентам ведутся проверки.