Пограничники задержали любителей незаконной рыбалки (ФОТО)

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Пограничники задержали четырёх граждан, которые незаконно рыбачили ночью в приграничной зоне на реке Прут. Инцидент был зафиксирован в районе населённого пункта Брынза.

Поздним вечером 16 февраля пограничники заметили троих человек, которые ловили рыбу. Ими оказались жители села Слобозия Маре Кагульского района. Мужчинам удалось поймать около 70 кг рыбы разных видов.

Через несколько часов в той же зоне пограничники заметили мужчину на велосипеде, ехавшего к границе. 45-летний сельчанин также намеревался рыбачить.

В соответствии с законом на имена нарушителей были составлены протоколы. Мужчинам грозят штрафы от 6 до 10 у. е.