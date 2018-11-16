Пограничники задержали молдаванина с поддельным водительским удостоверением

На КПП Албица-Яссы пограничная полиция задержала гражданина Молдовы, который находился за рулём автомобиля без действующего водительского удостоверения.

Инцидент произошёл 14 ноября, около 22:30. 32-летний молдаванин пересекал границу на автомобиле, зарегистрированном в Германии.

В ходе тщательной проверки в кошельке мужчины было обнаружено поддельное водительское удостоверение. По словам задержанного, мужчина не являлся владельцем данных водительских прав. Он купил документ за 150 евро у соотечественника с намерением использовать его в Германии для поиска работы.

Пограничники проводят расследование по факту преступления, связанного с фальсификацией официальных документов.