Пограничники задержали молдаванина с поддельным водительским удостоверением

Пограничники задержали молдаванина с поддельным водительским удостоверением

На КПП Албица-Яссы пограничная полиция задержала гражданина Молдовы, который находился за рулём автомобиля без действующего водительского удостоверения.

Инцидент произошёл 14 ноября, около 22:30. 32-летний молдаванин пересекал границу на автомобиле, зарегистрированном в Германии.

В ходе тщательной проверки в кошельке мужчины было обнаружено поддельное водительское удостоверение. По словам задержанного, мужчина не являлся владельцем данных водительских прав. Он купил документ за 150 евро у соотечественника с намерением использовать его в Германии для поиска работы.

Пограничники проводят расследование по факту преступления, связанного с фальсификацией официальных документов.

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