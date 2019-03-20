Пограничники задержали молдаванина с несоответствующими документами на авто

Сотрудники пограничной полиции Бричан обнаружили несоответствия в техосмотре и свидетельстве о регистрации транспортного средства, которым управлял гражданин Республики Молдова. Мужчина заявил, что с такими документами купил автомобиль.
19 марта дежурные пограничники на трассе Бричаны-Росошаны остановили автомобиль Mercedes-Benz 611 с польскими номерными знаками. Водитель представил для контроля необходимые документы.
Во время проверки возникли подозрения насчёт подлинности штампа на документе о прохождении технического осмотра за текущий год. Кроме того, были найдены признаки фальсификации и на свидетельстве о регистрации.
49-летний мужчина пояснил, что приобрёл транспортное средство с уже составленными документами.
Документы были изъяты и отправлены на экспертизу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.