Пограничники задержали молдаванина, приговорённого к 20 годам тюрьмы

Сотрудники Пограничной службы задержали лицо с двойным гражданством, Румынии и Молдовы, на имя которого был выдан ордер на арест. Молдаванину, задержанному на таможенном пропускном пункте “Албица”, грозит 20 лет лишения свободы.

Как сообщает publika.md, 29-летний мужчина пересекал молдо-румынскую границу на транспортном средстве, зарегистрированном в Республике Молдова. Румынские пограничники сообщили, что он был осуждён за преступления против собственности, совершённые на территории Франции.

Обстоятельства выясняются.