Пограничники задержали иностранца, попытавшегося дважды нелегально пересечь границу

0

Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Тудора” помешали планам молодого человека покинуть территорию Молдовы в обход КПП. Уроженец Кот-д’Ивуара рискует также получить штраф за использование поддельных документов.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Иностранца заметили и задержали в 20 м от трассы Одесса-Рени.

Было установлено, что 28-летний мужчина намеревался незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”. Иностранец заявил, что не знал о том, что находится недалеко от границы. В результате дополнительных проверок при нём также был обнаружен вид на жительство, выданный итальянскими правоохранительными органами. Документ оказался ложным. Более того, задержанный ранее уже пытался пересечь молдо-румынскую границу по поддельному документу.

За нарушения задержанному грозят штрафы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.