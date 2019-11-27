Группу нетрезвых хулиганов задержали в приграничной зоне (ФОТО)

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Мобильная группа Пограничной полиции, дежурившая в северной части страны, подверглась нападению со стороны группы жителей Бричанского района. Чтобы задержать хулиганов и остановить транспортное средство, на котором они передвигались, пограничникам пришлось прибегнуть к четырём предупредительным выстрелам в воздух.

Вечером 26 ноября около села Ларга Бричанского района мобильная группа заметила припаркованный на дороге автомобиль Nissan Pathfinder. Приблизившись к транспортному средству, сотрудники Пограничной полиции попросили пятерых мужчин, находившихся в машине, представить документы и обосновать цель пребывания в пограничном районе в столь позднее время. От граждан исходил сильный запах алкоголя. Водитель не выполнил требования правоохранителей и начал нецензурно выражаться в их адрес.

В этой связи был вызван на подмогу ещё один экипаж Пограничной полиции. Нарушители на авто стали уходить от преследования и не реагировали на приказы остановиться. В итоге пограничникам всё же удалось заблокировать автомобиль и задержать хулиганов.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.