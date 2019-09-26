Пограничники задержали гражданина Украины: он пересёк границу без документов (ФОТО)

Пограничники задержали гражданина Украины: он пересёк границу без документов (ФОТО)

За незаконное пересечение молдо-украинской границы был задержан гражданин Украины. Мужчину без документов, удостоверяющих личность, обнаружили на берегу реки Днестр на молдавской стороне. Он не смог чётко обосновать своё присутствие в приграничной зоне.

Дежурный патруль пограничной полиции заметил, как к молдавскому берегу Днестра приблизилась лодка, из которой вылез человек. В ходе проверки 54-летний гражданин Украины заявил, что пересёк границу случайно.

После выяснения всех обстоятельств мужчина был возвращён на территорию соседнего государства.

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