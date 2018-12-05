Пограничники задержали двух молдаван, пытавшихся незаконно пересечь границу

Двое жителей села Тудора попытались пересечь границу без соответствующих документов. Инцидент произошёл на молдо-украинской границе в пункте пропуска “Крива”.

Вечером 3 декабря сотрудник пограничной полиции получил информацию о двух подозрительных лицах, перемещавшихся по маршруту Крива-Липкань. После их задержания выяснилось, что у мужчин на руках находились недействительные проездные документы, по которым они пытались вернуться в Республику Молдова.

Нарушителям в возрасте 26 и 28 лет, уроженцам села Тудора района Штефан-Водэ, грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.