Пограничники задержали двух иностранцев с поддельными правами

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Двое граждан Украины и Болгарии пытались пересечь государственную границу Молдовы по поддельным документам на авто. В обоих случаях документы были изъяты.

На контрольно-пропускной пункт “Тудора” подъехал на грузовике гражданин Украины. Во время проверки документов пограничники заметили признаки фальсификации в свидетельстве о регистрации. Водитель признался, что документ может быть поддельным, так как получил он его через знакомых. Более того, у мужчины был при себе оригинал сертификата. Однако он был повреждён, и водитель испугался, что ему запретят пересечь границу.

Во втором случае молодой человек из Болгарии перепутал водительские права, представив на пограничном контроле поддельный документ. На контрольно-пропускном пункте “Кагул” был задержан мужчина, управлявший автомобилем Mercedes vito, зарегистрированным на Украине. Среди документов, переданных пограничникам, были поддельные водительские права, выданные украинскими властями. Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу.