Пограничники задержали двоих молдаван с поддельными документами

Двое граждан Молдовы были задержаны за подделку документов, якобы выданных компетентными органами соседних стран. Инцидент произошёл 15 января на КПП “Леушены” на выезде из страны.

35-летний гражданин Молдовы, находившийся в качестве пассажира легкового автомобиля, предоставил пограничникам румынское удостоверение личности. В результате проверки выяснилось, что документ являлся поддельным.

Задержанный уроженец Новых Анен рассказал, что приобрёл удостоверение личности у неизвестного гражданина, с которым связался по данным, указанным в уличном объявлении. За фальшивый документ молдаванин заплатил 280 евро.

У другого гражданина Молдовы изъяли водительские права, выданные компетентным органом Украины. 20-летний задержанный рассказал, что год назад поехал в Литву, чтобы купить транспортное средство. Там он встретил гражданина Украины, который за 100 евро пообещал сделать документы на машину.

В результате оба документа были изъяты и направлены на дальнейшую экспертизу. Задержанные лица рискуют получить штраф до 650 условных единиц.